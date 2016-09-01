喵星人惹禍 小主人異位性皮膚炎加劇

12歲的孫小弟患有異位性皮膚炎，最近1年內病症加劇，他到台中慈濟醫院就診，測出最高等級的動物皮毛過敏數值，懷疑他的皮膚炎跟家裡養貓有關。

即將升上國一的孫小弟，一出生即患有異位性皮膚炎，剛開始四肢關節皺折、脖子和頭皮紅腫，病況時好時壞，平常都到皮膚科診所看診。不過，最近1年症狀愈來愈嚴重，從前胸、後背蔓延到臉部，進而到台中慈濟醫院小兒科看診。

小兒科醫師余孟恭檢視孫小弟頭、臉、耳後、軀幹、四肢皮膚都有紅斑性丘疹，還伴隨搔癢、破皮、脫屑、苔蘚化和纖維化增厚，門診開立口服抗組織胺和免疫調節藥物，以及塗抹類固醇藥膏治療。除皮膚苔蘚化及纖維化增厚，其他症狀已有明顯改善。

余孟恭深入瞭解病因，幫孫小弟進行血液嗜伊紅性白血球、血清中免疫球蛋白E及特異性檢查，結果發現「食物過敏」只有蛋白呈現最微弱等級第一級檢測值（0.44IU/mL），「黴菌」出現第三級檢測值（8.51 IU/mL），「塵(蹣)」顯示最高等級第六級檢測值（>100 IU/mL），「動物皮毛（貓、狗、鼠毛)」竟顯示最高等級第六級檢測值(168IU/mL)。

醫師研判，孫小弟病症加劇恐跟貓狗有關，詢問家長發現，1年多前，家裡養了一隻暹邏貓，與家人非常親密，聰明的「喵星人」還會爬上孫小弟的床睡覺，孫小弟一接觸就忍不住皮膚搔癢，症狀一發不可收拾。

家長不敢大意，連忙隔離兒子跟貓咪過度親近，並注意不再讓貓咪跑到兒子房間，避免症狀繼續惡化。

余孟恭表示，異位性皮膚炎是慢性與反覆發作的皮膚搔癢發炎症狀，也是較難治療的過敏疾病之一。遺傳敏感性體質的人，接觸過敏原與環境誘發因子都會發生。

他建議，日常生活避免接觸過敏原跟刺激物、規律使用保濕劑、適度補充水分，都是預防異位性皮膚炎的方法。作息正常，適時舒緩情緒壓力，並配合醫囑定期追蹤，才能穩定控制病情不復發。1050901

(中央社)