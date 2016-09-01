高雄果菜市場拆遷 警方否認暴力作為

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高雄市政府今天拆除高雄果菜市場牴觸戶，引發激烈抗爭，有住戶譴責警方暴力。警方鄭重否認，並強調全程依執行集會遊行活動標準作業程序執行，行政中立，沒有強制暴力作為。

媒體報導，有抗議民眾口中念念有詞稱警察使用暴力，更有譴責警方暴力等。

警方說，現場全程由農業局指揮拆遷，現場指揮官代理三民二分局長警政監陳德源向陳抗民眾勸導，以理性方式表達。警方更告知及表明立場，在現場必須維持勤務順遂及各人員生命、財產安全，並未有強勢暴力作為。

警方表示，執行集會遊行安全維護勤務均依高市警察局執行集會遊行活動標準作業程序執行，如遇有群眾違法、脫序行為，需強制驅離時，應向市府報告，執行這次聚眾陳抗及集會遊行活動，秉持「不流血、不抬離、不強制」原則，保持行政中立，依法行政，絕無偏頗及怠惰。

陳德源強調，警方尊重民眾表達意見自由，且執法均會公平合理考量人民表達意見與其他法益間的均衡維護，呼籲民眾到場表達意見應保持理性，維護憲法保障人民言論自由；警方並無抗議民眾所指警察有使用暴力對待的情形。1050901

(中央社)