離婚當面說 柯文哲趙藤雄喬蛋無交集
北市府發言人林鶴明今天證實，市長柯文哲與遠雄董事長趙藤雄2週前見面談大巨蛋，會中各自表達立場，並無具體結論與交集。市府幕僚則說，柯文哲認為「離婚也要當面講清楚」。
台北市政府6月8日對遠雄下達最後通牒，要求9月8日前需改善大巨蛋公安，否則就解約，趙藤雄日前曾公開喊話，要跟柯文哲見面喬蛋。
蘋果日報報導，遠雄在8月30日向北市府提出114頁公安減量方案，但公文內容寸步不讓，目前市府內部已著手解約程序，解約恐成定局。此外柯文哲已跟趙藤雄會面，希望替大巨蛋找解套方案，但依然無解。
林鶴明證實，約於2週前，柯文哲在府內和趙藤雄見面，柯文哲於會中再次表達北市府依法行政的態度，同時強調市府也已提出公安改善方案，希望遠雄能夠認真面對北市府對於公共安全所提出的問題。不過基本上雙方依然各自表達立場，並無具體結論與交集。
林鶴明表示，都發局8月30日收到遠雄的計畫書，其中並未針對市府最關切的容留人數作出具體改善，顯然不符北市府期待。
林鶴明強調，遠雄若依然未能在9月8日完成相關改善作為，北市府將依照合約行使相關權利，捍衛市府權益。
市府幕僚透露，柯文哲認為「要離婚也要當面講清楚」，柯文哲與趙藤雄見面時間很短，不到半小時，雖氣氛尚稱平和，但雙方各說各話，趙堅持大巨蛋很安全，柯文哲則重申遠雄應來申請建照變更、符合公安的立場。1050901
(中央社)
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