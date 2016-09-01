自動資源回收機改設賣場 環保賺購物金
花蓮縣唯一一台ARM自動資源回收機，原設置在文創園區，因使用頻率不高移置大賣場，花蓮縣環保局希望賣場的人潮能多利用，且可回收賺購物金。
花蓮縣環保局與家樂福花蓮店今天邀集地方名產、糕餅等業者，舉行「中秋響應綠包裝‧自動回收真方便」─ARM自動資源回收機啟用記者會。
花蓮縣環境保護局長饒忠表示，為養成民眾資源回收習慣，今年4月起於花蓮文化創意產業園區設置「ARM自動資源回收機」（Automatic Recycling Machine）回收寶特瓶與鐵鋁罐；半年後改與業者合作，設在大賣場，希望讓民眾使用更為方便。
家樂福公共事務服務部全國公關經理何默真說，此次合作首度推出「環保禮物卡」，民眾可透過回收空瓶或鐵鋁罐，每3支空瓶罐，即贈禮物卡儲值金，讓消費者可再至賣場購買綠色商品，藉此鼓勵消費者多做環保，也為保護地球資源而努力。
活動現場，花蓮名產糕餅等業者也展示自家產品，禮盒精簡包裝，響應環保愛地球。1050901
(中央社)
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