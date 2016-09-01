離島縣運動會 聖火傳遞到金門

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第6屆離島縣聯合運動會聖火傳遞今，天下午在尚義機場前廣場點燃，金門縣政府教育處副處長陳金文將聖火傳遞給金寧中小學選手，展開聖火環島金門傳遞之旅。

離島縣聯合運動會是台灣本島以外的金門縣、連江縣（馬祖）和澎湖縣3三離島縣聯合籌組舉辦的運動會，宗旨在藉運動賽會交流增進島嶼之間人民情感，彼此觀摩學習，提昇島嶼觀光產業開發，促進島嶼經濟繁榮發展。

金、馬、澎3縣約定每2年舉辦一次運動會，利用各縣原有場地設施及比賽項目展開競技交流，今年離島縣運動會結合澎湖縣第60屆全縣運動會辦理，開幕典禮9日在澎湖縣立體育場舉行。

金門縣政府表示，聖火漂洋過海，今天傳遞到金門，同時也把希望、光明與和平傳達到金門，離島3縣以運動會友，也歡迎大家一起到離島3縣體驗不同的海島風光與人情，也象徵離島三縣的金石情誼，代代相傳。1050901

(中央社)