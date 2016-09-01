持槍搶銀樓 惡煞遭重判7年半
新竹縣20歲彭姓男子因缺錢花用，今年元月間鎖定關西鎮某銀樓，持改造手槍闖入，拉槍機上膛喝令店家將金飾交出，不料有顧客剛好上門，與門外3名男子合力將彭嫌制伏，地院法官痛批彭有擄人勒贖、詐欺取財案尚未服刑，依強盜罪重判7年半。
判決指出，彭男（在押）曾涉入擄人勒贖及恐嚇取財案，官司經上訴駁回纏訟到今年初，不料服刑前仍不知反省，向友人商借改造手槍及機車，並將車身噴成白色，意圖躲避警方追緝。
同月21日，彭男從竹北搭火車到楊梅，騎白色機車前往關西銀樓，途中將車牌丟棄山區，並在銀樓附近換上全罩安全帽、口罩、手套，一進銀樓立刻掏出槍枝，上膛喝令陳姓老闆趴在地上。
「金飾通通放到包包裡！」彭男跳入櫃台內，命令陳姓老闆將金飾裝入黑色包包，陳不敢不從，拿了1條金項鍊放入後，試圖說話讓彭分心，此時剛好來取印章的嚴姓女客人進入銀樓，陳見狀眨眼示意遭搶，並對彭說「我先拿1條項鍊給你，你不要開槍。」
彭隨即轉身對嚴女稱「今天不營業」，嚴女察覺是強盜案，慢慢走出銀樓，立刻向在旁卸貨的3名男子告知有搶案，彭擔心事態曝光，強搶櫥窗內5條金項鍊塞進包包後逃出，陳立刻按警鈴呼救，3男英勇在門前將彭制服，警方據報趕抵，將彭帶回偵辦。
合議庭法官審理時，彭男辯稱家中經濟入不敷出才會鋌而走險，但法官發現他與兄弟在快炒店及日式料理店工作，收入穩定，犯案動機無可憫之處，加上他有前案在身，因此依攜帶凶器強盜罪判刑7年半。
(中時)
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