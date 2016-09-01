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中醫說低能喔！ 哈孝遠姊姊傻眼

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鄭仲茵看診把床坐斷 醫生飆罵：王八蛋
鄭仲茵曾在加拿大遇過超扯醫生。（東森提供）
鄭仲茵看診把床坐斷 醫生飆罵：王八蛋
哈孝遠陪姊姊看醫生，因為醫生有台灣國語而發生爆笑誤會。（東森提供）

東森綜合台《醫師好辣》日前聊「醫師作風讓人好無言」，鄭仲茵曾在加拿大遇過超扯醫生。當時她肚子痛加上生理期，看診的女醫生竟然直接用手往鄭仲茵的肛門插，讓她當場尖叫，還把床坐斷，醫生大聲飆罵她：「妳這個王八蛋，妳怎麼這麼胖！」醫生罵完後就不管她身體狀況，一直研究床怎麼了，讓鄭仲茵超傻眼。

哈孝遠則是曾跟姊姊去看中醫，遇到台灣國語的醫生，醫生把完脈跟哈姊姊說：「你是低能喔！」讓哈姊姊氣得回嗆醫生，結果醫生解釋說：「你是底冷。」讓整間診療室笑聲不斷。

(中時)

關鍵字：哈孝遠鄭仲茵
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