鼓勵走出家戶 高雄市楠梓區公所辦老人共餐
高雄市楠梓區65歲以上人口佔上新高，逾全區人口比例11%且持續升高，區公所以團膳方式推動老人共餐活動，鼓勵長輩走出家戶，齊聚一堂，歡喜作伙呷飯，邊吃邊話家常。
楠梓區公所推動的「歡喜作伙來呷飯」老人共餐活動，參加對象係以健康尚佳、行動方便的65歲以上長輩為主，採使用者付費，每人1餐40元4菜1湯，每周二、四共餐。
老人共餐採中央廚房供餐，參與共餐活動的各里辦公處僅需提供用餐場地、餐具清洗空間及打飯菜與清潔場地志工，可免除往常里辦公處自行辦理，志工們需負責包辦採買、清洗、自力烹煮、清潔收拾及廚房場地限制等龐大人力及物力壓力。
目前在仁昌、宏毅等2里辦公處及翠屏、真正昌、新惠豐等3社區發展協會的社區照顧關懷據點辦理老人共餐服務。
區長王嘉東表示，與子女同住的長輩，年輕人白天外出工作，長輩待在家裏獨自用餐，共餐是為鼓勵長輩走出家戶，大家邊吃邊聊，不會寂寞。
區公所表示，台灣已邁入高齡化社會，市府致力營造高齡友善城市，積極推動各項老人福利服務方案，老人共餐的餐食兼顧營養，又可增進人際互動，豐富退休後的生活。
區公所也利用LINE的便利性，建立「楠梓區歡喜作伙來呷飯」群組，讓區公所、團膳公司、各里辦公處即時聯繫各項供餐相關事宜，有問題能立即反應處理。
(中時)
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