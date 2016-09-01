「3柏忌」壞事 1姊盧曉晴中信賽首輪未收紅

我要評比

盧曉晴第10洞兩次下水吞3柏忌，首輪沒能揮出低於標準桿。（圖：TLPGA提供）

里約奧運女子高球獲得並列第16的台灣「高球1姊」盧曉晴，1日中信賽首輪雖在第1、15洞抓到2隻小鳥，但因第10洞第2、3桿連打2次下水，吞下「3柏忌」，暫以73桿(+1)並列第39。

她說：「鐵桿不易靠近旗竿，推桿長距離可以推靠近洞口，但超過30公分推桿都不會進，今天鐵桿與推桿都不好。」

世界排名第29的盧曉晴，今年第一次參加贊助東家中國信託主辦的這場賽事，表現備受期待，她自認沒有壓力，但因揮桿動作感覺不對，讓她賽後急著到練習場調整，找回手感。

(中時電子報)