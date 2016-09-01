李英愛獻愛心 捐款陸官基金會及中學

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韓流天后李英愛近日向韓國陸軍士官（軍官）發展基金會和一所中學分別捐獻1億韓元（約合新台幣282.65萬元）和5000萬韓元。

南韓聯合新聞通訊社指出，李英愛表示，希望捐給韓國陸軍士官（軍官）發展基金會的捐款能為韓國戰爭參戰老兵子女提供幫助。

據報導，李英愛的父親是韓國戰爭參戰老兵，她的公公生前為准將退役。

今年7月，李英愛還向自己居住地附近的京畿道楊平郡西宗面汶湖里一所中學捐款5000萬韓元。該校利用這筆資金改善了實驗室環境、新建籃球場，並發放了獎學金。1050901

(中央社)