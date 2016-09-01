李英愛獻愛心 捐款陸官基金會及中學
韓流天后李英愛近日向韓國陸軍士官（軍官）發展基金會和一所中學分別捐獻1億韓元（約合新台幣282.65萬元）和5000萬韓元。
南韓聯合新聞通訊社指出，李英愛表示，希望捐給韓國陸軍士官（軍官）發展基金會的捐款能為韓國戰爭參戰老兵子女提供幫助。
據報導，李英愛的父親是韓國戰爭參戰老兵，她的公公生前為准將退役。
今年7月，李英愛還向自己居住地附近的京畿道楊平郡西宗面汶湖里一所中學捐款5000萬韓元。該校利用這筆資金改善了實驗室環境、新建籃球場，並發放了獎學金。1050901
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。