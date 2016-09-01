尼伯特吹出醫療問題 台東馬偕增心導管機

尼伯特颱風17級陣風吹開台東醫療問題，當時馬偕醫院心導管儀器故障，4名心肌梗塞病人被迫轉到其他縣市，馬偕醫院事後增添第二心導管儀器，今天啟用。

台東醫療品質向前邁進一步，台東馬偕醫院今天正式啟用第二心導管儀器，馬偕基金會董事長劉伯恩、總院院長施壽全及台東馬偕院長王功亮感謝全台灣善心民眾的支持，才能在最短的時間完成使命。

馬偕醫院表示，7月初尼伯特風災造成醫院心導管儀器故障，停機4天轉走4名緊急心肌梗塞病人，令人扼腕。為了讓台東冠心病人多一層保障，避免因機器故障或治療重疊而無法使用的窘境，馬偕不惜投入重資，以最快速的方式增置了目前台灣最好規格的第二導管機。

馬偕表示，目前每年約有1500人接受心導管手術的檢查及治療 (冠心症病人治療達450至500例)，早就超過機器的負擔。所以增置第二台心導管設施，並整合病人的治療空間將2樓的心臟血管加護病房搬遷至1樓，讓醫療更有效率，冠心病患者的照顧品質將可大大提升。1050901

(中央社)