前陸體育局高官肖天 涉賄當庭認罪
中國大陸河南省南陽市中級人民法院今天開庭一審大陸國家體育總局前副局長肖天受賄案。肖天遭指控收受折合人民幣796萬餘元的財物，他當庭認罪，法院擬擇期宣判。
新華社今天報導，南陽市人民檢察院指控：1997年至2014年，肖天利用其擔任國家體育總局冬季運動管理中心主任、競技體育司司長、局長助理、副局長等職務上的便利，為有關單位和個人在工程承攬、賽事承辦、工作安排、職務晉升等事項上提供幫助，收受相關人員給予的財物共計折合人民幣796萬餘元。
肖天在最後陳述時當庭認罪，庭審結束後法庭宣佈休庭，擇期宣判。
肖天是中共18大後大陸國家體育總局首位「落馬」的部級官員。去年6月中共中央紀律檢查委員會公布肖天涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查，星島日報報導，媒體盛傳他同樣在大陸國家體育總局任職的妻子田樺也被帶走。1050901
(中央社)
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