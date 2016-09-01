有如神助 警拜土地公後即逮電纜大盜

新竹縣竹北地區台電電纜近日屢屢遭竊，警方昨天到一處土地公廟點香拜拜盼早日破案，拜完回頭竟發現騎著腳踏車的電纜大盜，立即盤查將他逮捕，讓員警直呼「真是有如神助」。

新竹縣警察局表示，新竹縣竹北等地區，台灣電力公司電纜線有遭竊情形、造成當地居民生活用電不便，影響民生甚鉅，警察局長溫枝發指示刑事警察大隊與竹北分局共組專案小組，並報請新竹地檢署檢察官楊仲萍指揮偵辦。

專案小組人員循線調閱案發附近監視器，發現偷竊電纜的嫌犯都是騎乘腳踏車進入案發現場，約半小時後再騎乘腳踏車逃離，腳踏車上明顯掛有偷來電纜線，進一步比對，研判竊嫌將偷來的電纜線載運至竹北市一處土地公廟剝皮，把銅線拿去變賣兌現。

警方昨天前往竊嫌剝電纜線外皮的地點勘查時，進入土地公廟，虔誠點香拜土地公，祈求早日順利破案，香才剛插入香爐，專案人員一個轉頭，竟就巧遇一名特徵點與鎖定嫌犯雷同的男子，騎乘腳踏車前來，立即上前盤查。

經員警比對，發現該名男子的髮型臉蛋特徵與監視器畫面吻合，男子也當場坦承犯案，並供稱以隨身攜帶美工刀及鋸片，割斷台電所有交連PE電纜線後，載往人煙稀少地點剝皮，以每公斤新台幣120元價錢，變賣至附近資源回收廠，每次得手電纜線約9M、去皮後裸銅約7公斤，每次變賣所得約800元，全案依竊盜罪嫌將他移送偵辦。

新竹縣長邱鏡淳今天前往警察局刑警大隊頒發破案獎金、慰問員警辛勞，並且重申縣府打擊犯罪不手軟，籲請嫌犯勿向公權力挑戰。

新竹縣警局也警告竊嫌勿以身試法、觸電玩命，另請資源回收廠勿收購來路不明銅線，呼籲民眾遇有可疑人、車進出偏遠地區盜取公共設施時，立即撥打110報案電話報警，防範民生竊盜案件發生。1050901

(中央社)