陸製造業優於預期 港股收高

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香港股市今天收紅，受惠於中國大陸製造業活動報告優於預期，不過在數據使市場憂心當局如今將延緩推出新的刺激措施後，上海股市收黑。

港股恆生指數收漲185.46點或0.81%，報23162.34點。

上證綜指下跌22.18點或0.72%，收3063.31點，深證綜指則下挫15.41點或0.76%，收2017.46點。1050901

(中央社)