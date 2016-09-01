奇景員工不抓寶 都來看蔡英文
總統蔡英文今日南下樹谷園區，參訪顯示器驅動IC大廠奇景光電，對於該公司多項世界級的領先技術表示讚許，針對業者提出的產業瓶頸與困境，蔡英文指出，某些部份是個別企業能力所不及的，就應該用國家的力量來協助，透過政府協助，讓技術領先進階為全方位領先。
奇景光電發展AR、VR技術超過15年，現在正夯的精靈寶可夢GO手機遊戲，就是AR技術的相關應用，公司員工對「抓寶」也很擅長，總統蔡英文前來，引起不小騷動，員工爭相想與總統合照，有人說，這比「卡比獸」還厲害！
蔡英文在經濟部長李世光等人陪同下，先聽取公司相關簡報後，由奇景董事長吳炳昇、執行長吳炳昌帶領，逐一解說下游客戶所開發應用的電視、手機、監視器等產品，蔡英文非常感興趣，也親自體驗多項商品，並在簽名時寫下「領先群倫」4字勉勵。
吳炳昌在介紹產品時順便向總統蔡英文提到，台灣的電子、面板相關產業技術相當優異，但因為資金的問題，許多面板廠不得不放棄研發計畫，而像韓國等國家，在政府持續挹注下，取得極大全球市占率，台灣企業輸在財力問題很可惜；他指蔡想籌組半導體「國家隊」的想法如能成真，對產業是一劑強心針。
蔡英文則指出，有一些地方個別企業做不到，那就要國家來做；也會用國家的力量，把這個產業從技術領先成為全方位領先，這是未來的目標。
(中時)
關鍵字：蔡英文
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