彰商熱血老師施錫昌 拿下2教師獎殊榮
彰化高商教師施錫昌，像是傳說裡跑出來的熱血老師，贏得教育部頒發全國唯一高職傑出導師獎，還拿下彰化縣教師職業工會表揚SUPER教師，他為了身教跑馬拉松、陪伴徬徨學生，學生愛戴他，犧牲課餘家訪更得到家長的信任，寫下許多感人的校園故事。
施錫昌擔任教職20年，不改熱忱，回憶從小六寫下我的志願就是當老師，國中一次考試失常而暗地傷心，輔導老師陳貴女一個溫暖的拍拍肩，鼓舞了徬徨的心，激起他「我以後真想當這樣的老師」。幾經轉折，雖沒讀師範，卻在研究所考上師資班，老師的故事也是一則「有志事竟成」榜樣。
施錫昌帶領班級和學生約定「堅持」，為了深刻詮釋這兩個字，不愛跑步更不善跑的他，像學生宣誓有天要參加海外馬拉松，從第1年練跑5公里，10公里，接著1年內跑8場21公里半馬，去年一口氣跑完42公里全程馬拉松了。
學生看著老師奔跑的身影，也在心中種下信心的種子，「下定決心做一件事，只要全力以赴，就是前進的證明」！
施錫昌不只傳授課業，更讓學生學習感恩互助，設計「班級感恩牆」等，利用班會邀請不同行業家長到班上進行「職場達人系列」，讓同學了解各行各業酸甜苦辣，學生也能近距離職業生涯的探索。
施錫昌辦理「生命教育系列」邀請罹癌家長現身說法，讓同學珍惜生命的珍貴與無常，校長粘淑真說，施錫昌付出了時間和心，讓班級同學在升學壓力下的今天，學到了課本沒有的知識。
(中時)
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