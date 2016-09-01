山東省委常委、青島市委書記李群會見中國國民黨副主席胡志強

（圖片提供／青島市台辦新聞宣傳處）

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8月29日下午，山東省委常委、青島市委書記李群在青島府新大廈會見了中國國民黨副主席、三三會副會長、旺旺集團副董事長胡志強一行。青島市委副書記王偉、山東省台辦副主任曹曉武、青島市台辦主任方妍參加會見。

會見中，雙方就山東、青島與台灣經貿、文化、青年等交流合作，進行深入探討。

李群書記對客人來青表示歡迎，並簡要介紹了青島經濟社會發展情況。他說，青島與台灣有著深厚的歷史淵源，近年來青台間人員往來日漸熱絡，各項交流合作層次不斷提升。當前，青島正深入實施創新驅動發展戰略，調整優化經濟結構，台灣在現代服務業發展等方面有很多經驗做法值得青島學習借鑒，希望以此次客人訪問青島為契機，進一步加强两地經貿、港口、旅遊、醫療等領域深度合作。青島市委、市政府將創造良好環境，不斷提高服務水平，支持台資企業和廣大台胞在青發展。

胡志強副主席表示，青島城市發展富有活力，營商環境良好，未來發展前景廣闊，願意發揮橋樑紐帶作用，鼓勵更多台灣企業來青投資興業，推動雙方互利共贏、共同發展。

胡志強副主席一行29日上午考察了青島西海岸新區，參訪了全球投資規模最大的影視產業基地――青島東方影都等，西海岸新區和青島日新月異的發展給來賓留下了深刻印象。

(中時電子報)