15噸貨車壓頂 工人無生命跡象

翁姓工人被翻覆的貨車壓頂，僅小腿露出，無生命跡象。（民眾提供）

疑因吊浮動碼頭，失去平衡反覆的15噸貨車。（民眾提供）

海天遊艇育樂事業公司負責人、台北之星16號遊艇船東翁偉達，上周與北市府觀傳局合作在基隆河舉辦活動。今天下午他4時許，他獨自在大佳河濱公園10號水門岸邊操作吊車，要將活動使用的浮動碼頭吊起，卻疑因吊臂距離沒抓準、碼頭太重，吊車失去平衡翻覆，將他當場壓死。

北市消防局下午4時31分接獲報案，發現翁男被15噸貨車壓住，無法使用破壞器材讓他脫困送醫。目前正協調其他吊車前來，要將翻覆的貨車「扶正」，救出翁男。不過翁已無呼吸心跳，傷勢嚴重，不樂觀。

台北市警中山分局與勞檢單位將調查事故原因，釐清責任歸屬。

(中時)