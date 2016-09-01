「零負評女神」林依晨 不談演技先談愛

林依晨是圈內模範生。（《儂儂》雜誌提供》）

林依晨婚姻和事業都得意。（《儂儂》雜誌提供》）

「零負評女神」林依晨有個「零瑕疵」的人生，她接受新一期雜誌訪問，分享最新電影作品《我的蛋男情人》。「導演希望將劇中的科技成分作為一個影子，吸引年輕人或中間年齡層的觀眾，透過這部片一起回到生命的本質，強調在科技發達、腳步快速的現代，要滿足、要快樂，其實是懂得如何愛與被愛。當然，題材有趣又有機會能和鳳小岳合作也是考量因素。」

為了要讓新電影角色中的表演能很直接地傳遞出愛，本身較理性、收斂的她也下了一番工夫，「梅寶這角色表達愛的方式要很直接，不回避、很勇敢，外表看似柔弱，但其實很莽撞，也不如一般女人優雅。現在我表達愛的方式，某部分就跟她很像，像是遇到喜歡的人就會變得很勇敢，更敢開口表達；過去的我就比較矜持，尤其對家人、朋友這些越親近的人，尤其工作緣故，常常跟家人分隔兩地，本來很少時間能在身邊陪伴，透過視訊也不太能說什麼。」

同樣走過感情挫折，也褪變得更有信心的林依晨，卻擁有不一樣的想法，「我認同愛有保存期限，但不像商品或食物只有一個時間點，只要妳用心灌溉經營，這期限是可以延長的；一旦忽視，也有可能隔天就到期。因此對我來說，人跟人之間相愛是一個可以變化的期限，沒有人可以說死。就算人生走到終點，精神也能是永存的。」她語氣堅定地說著，或許就是要在愛裡多跌幾次跤，莽撞的女孩才能變成堅韌的女人，而懂得收斂也敢投入，愛才能突破保存期限。

(中時)