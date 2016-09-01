世展會志工姐姐相伴 少女立志當社工
苗栗縣18歲少女小渟來自單親家庭，國小時曾因同儕笑她沒爸爸感到自卑，個性變得自卑，小六起接受展望會幫助，不僅舒緩家中經濟，在社工姐姐鍾佳純陪伴關懷，陸續參與展望會各項活動，今年考上社工系，立志要當社工師，「希望能幫助像我一樣的孩子！」
小渟來自單親家庭，小學三年級起開始幫忙媽媽整理家務、煮飯、照顧妹妹，分擔辛勞，但在學校曾有同學笑她沒有爸爸而覺得自卑。小渟說，「媽媽把她的青春奉獻給我們，讓我有飯吃、有書讀，比起其他沒有飯吃的孩子，我已經很幸福。」
小渟從國小六年級起接受展望會服務，在社工姐姐鍾佳純陪伴，個性從自卑、不信任，逐漸充滿自信，願意對社工姐姐卸下心房、吐露心事。
升上高中後，社工師鍾佳純鼓勵小渟參與展望會苗濱志工隊，過程中學習團康、文書操作等技巧，也會到老人院服務，暑假期間還擔任台灣世界展望會飢餓三十大會師活動志工，已經可以獨當一面。
回想起成長路上受到太多人幫助，她感謝默默付出、幫助她的資助人，今年小渟如願考上育達科大社工系，「我在志工隊感受到滿滿的溫暖與被愛」，希望自己成為幫助兒童的社工師，轉變弱勢兒童生命。
台灣世界展望會西區辦事處主任朱玉欣表示，資助兒童計畫透過定期發放助學金，舒緩弱勢家庭經濟壓力，世展會邀集社會大眾一同加入，透過國外兒童每個月700元、國內兒童每個月2000元的固定資助，就能讓孩童擁有翻轉生命的機會。
(中時)
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