員警土地公拜拜巧遇電纜竊嫌 當場逮人

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新竹縣刑警大隊破獲黎姓男子竊剪台電電纜案，縣長邱鏡淳（右二）特別前往為近來士氣低迷的軍警人員加油打氣。（陳育賢攝）

新竹縣刑警大隊昨天破獲黎姓男子竊剪台電電纜案。（陳育賢攝）

新竹縣黎姓男子近來因缺錢花用，竟鋌而走險冒著可能觸電的危險，在竹北地區竊剪台電電纜線，而黎男在得手電纜後，都先帶至1處土地公廟旁剝皮，新竹縣刑大員警今天至土地公上香時，竟巧遇黎嫌，當場將他逮捕，並依竊盜罪嫌移送法辦。

警方指出，新竹縣竹北地區近日有大批台電電纜線遭竊賊竊剪，造成居民生活用電不便，縣刑大偵1隊專案人員循線調閱案發附近監視器，發現竊嫌都是騎乘腳踏車進出案發現場。

而其腳踏車上明顯掛有偷來的電纜線，經調閱沿線監視器，研判竊嫌將竊得電纜線載運至竹北市嘉豐11路旁土地公廟剝皮。

專案小組成員今天再度前往竊嫌剝皮地點勘查時，先點香膜拜土地公，祈求早日順利偵破電纜竊案，而此時黎嫌就這樣騎著單車出現在土地公廟旁，警方一眼認出他後，當場將其帶回偵辦。

52歲的黎姓男子坦承犯案，並供稱是以美工刀及鋸片割斷台電所有交連PE電纜線後，載往土地公廟等地點剝皮，再以每公斤120元價錢，變賣至附近資源回收廠，每次得手電纜線約9M、去皮後裸銅約7公斤，每次變賣所得約800元。

由於近來軍警的士氣受到部分政策影響而低迷，縣長邱鏡淳得知警方仍全力偵破影響民生甚鉅的電纜竊案，特別到縣刑大視查，並為員警加油打氣，同時致贈破案獎金；而全案經偵訊後，並依竊盜罪嫌移送法辦。

(中時)