唐從聖、郭子乾台南宣傳《一個兄弟》

唐從聖、郭子乾今天專程南下宣傳果陀新戲《一個兄弟》。(曹婷婷攝)

果陀新戲《一個兄弟》9月23、24將在台南演出，副市長吳宗榮(右二)站台宣傳。(曹婷婷攝)

果陀劇場2016年新戲《一個兄弟》，由國家文藝獎得主紀蔚然筆下「冷伯傳奇」為藍本，是刻劃亂世荒謬的正港台灣本土創作，9月23、24日將於台南文化中心演出，主要演員郭子乾、唐從聖1日專程到台南催票，戲精的二人當場化身蘇貞昌、阿扁為戲宣傳。

《一個兄弟》即將在台南演出，副市長吳宗榮特地站台，推崇果陀劇場長年推出好的戲劇作品，強調果陀是台灣戲劇命脈，需要大家多多支持，台南出身的唐從聖說，台南這塊土地給他很多養分，此次帶著好作品回到故鄉演出，希望能與更多鄉親分享。

整齣戲由4位演員詮釋20幾個角色，郭子乾飾演冷伯（台語諧音林北）和唐從聖的亂場仔，分別代表台灣2股極端力量，兩人笑說，劇名惹人遐想是講黑道還是政治的故事？其實全劇是描述一名學院派蛋頭學者「冷伯」，與一名街頭觀察家「亂場仔」，因一場車禍結識，攜手踏上改變社會的冒險故事。

看似一場胡鬧亂搞的冒險喜劇，事實上是以不同個性的2個角色，梳理潛藏台灣社會中「失敗主義」和「行動主義」2種相互拉扯的力量。透過大量喜劇元素包裝，也運用說書技巧來呈現這齣戲，展現台灣人民心中的百般無奈。

唐從聖說，這齣戲是果陀劇場28年來最特別的一齣戲，不只有文戲、也有武戲，他個人在劇中在3米高舞台連跳彈簧床8次，只為「看見台灣」，編劇天馬行空，讓他挑戰很多不可能。

郭子乾說，整齣戲以脫口秀＋演繹，呈現台灣社會現象，深入淺出，格外能引起觀眾共鳴。

(中時)