蒲公英希望基金會 閱讀改變青少年受刑人

「閱讀蒲公英，看見希望」徵文活動，頒獎給陽明中學獲獎同學。（蒲公英基金會提供）

蒲公英希望基金會與台南市監所收容人關懷協會主辦，與高雄市陽明中學合作舉辦「閱讀蒲公英，看見希望」徵文活動， 31日在明陽中學舉行頒獎典禮，現場邀請台南市監所收容人關懷協會陳素蘭理事與蒲公英希望基金羅雅勻主任，擔任特別來賓頒發獎狀與獎金，勉勵參賽者。

明陽中學今年已規劃舉辦二場「閱讀蒲公英，看見希望」徵文活動，學校期望透過閱讀小故事，藉此導正青少年犯的負面觀念。

明陽中學校長陳宏義表示，孩子能透過閱讀別人的故事來思考反省，讓自己的生命有一些新的看見，並把心得感想化為文字，藉此提升自己；他認為就生命學習的角度來說，看到別人的故事與經驗，會讓人有正面的啟發，因此對於這樣的閱讀投稿活動，給予高度的正面肯定。

陳宏義表示，目前校內的青少年犯，大多數都是受到環境因素影響導致犯罪；這些孩子在家中得不到需要的「愛」與「關心」，轉而踏入不良場所，參與在不良幫派中。他建議，面對這樣的孩子，最需要的是家人的接納與包容。讓他們在不小心犯錯後仍有一個願意接納他們的家庭可以回家，才能真正的翻轉其生命，導向正途。

參賽的洪同學提出，這次參賽選的閱讀文章是〈手心的溫暖〉，內容是在校園裡，一個同學幫助另一名身障同學的故事；這故事讓他翻回過去的記憶，跟自己對話，產生許多省思。

另位林同學分享蒲光英希望月刊裡面的道理，非常讓人值得去學習。李同學則表示，非常喜歡刊物裡的一句經文「應當一無掛慮。只要凡事籍著禱告、祈求、和感謝，將你們所要的告訴神。神所賜出人意外的平安，必在基督耶穌裡，保守你們的心懷意念」。

蒲公英希望基金會主任羅雅勻也深受投稿作品的感動，其中有一篇作品寫出「陪伴」對小孩來說，是非常重要的。讓她感受尤其深刻，想起自己因為經濟上的壓力，所以把孩子托給娘家照顧，但看完同學的作品後，決定不再畏懼困難，堅定要把孩子接回身邊陪伴成長。

明陽中學提供許多的課程，讓學生除了能繼續學業外，也能求得一技之長，甚至有許多同學在校期間已取得多張證照，對未來的人生也有期待。希望社會大眾能給他們更多的機會，讓這些孩子在走出監所時，能夠帶著盼望展開新的人生旅程。

(中時)