跨縣市！中市108公車今起延駛至草屯南開科大
台中市公車108線自今〈1日〉起延駛至草屯南開科技大學，並納入台中市10公里免費優惠，南投縣長林明溱指這是中部四縣市區域共治平台成果，期待未來中市公車及中部捷運都能延伸到南投市，帶動地方發展；台中市長林佳龍說，台中市公車駛進南投草屯，這是「政府關心、學生開心、家長放心」的事。
中市公車延駛至草屯，是因南投縣長林明溱有鑑於設籍在台中市，郤在草屯旭光高中、南開科大就讀及工作的師生約有3千餘人，於是在中部四縣市區域共同治理平台會議中提案，希望台中市公車能跨縣市行駛，不僅照顧台中市民、也方便草屯人到台中消費；該項建議方案，經過多方的努力，今天終於實現，讓兩縣市民眾都歡欣雀躍。
南投縣林明溱縣長表示，108路線公車可延駛到南開科技大學，對地方的發展是非常有幫助的，感謝林市長的支持，還有交通局長王義川的規劃及立委許淑華、顏寬恒及台中市議員林碧秀等的共同支持推動。
台中市長林佳龍表示，9月1日是個很開心的日子，因台中市公車延駛進入南開科大是中部聯合治理的一個典範，且該項公車延駛，是以人本的需求出發，更是個跨領域、跨政黨且利人利己的好政策，並感謝南開科大校長孫台平那麼重視這個啟動儀式，相信這將會促進台中市與南投縣的共同發展。
南開科大校長孫台平表示，感謝各界支持，讓108路台中市公車能延駛至南開科大，為兩縣市在跨界的交通發展上做出了示範性的工作，並具有城市間雙向互惠的指標性意義。
台中市交通局長王義川說，中市免費公車延伸到南投市，台中市府將視108線公車的營運成果，進一步檢討，未來如有需要，將進一步向中央爭取相關補助，促成中彰投苗1日生活圈，滿足民眾和學生交通需求。
中市108公車，從南開科技大學到台中港尾，每天開出39個班次，每日營運時間從清晨6點發車，末班車則是晚間9點。
(中時)
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