宜縣府強制接管溫泉業者 爆肢體衝突
宜蘭縣政府認定礁溪森林風呂業者，違規私售票券，要求業者停業卻置之不理，縣府工商旅遊處今前往強制接管，業者阻擋進入，怒吼：「違法不是縣府說了算！」雙方互相推擠，場面十分火爆，縣府強調業者「印票換鈔票」，相關證據已送司法調查。
宜蘭縣政府4年前將礁溪溫泉公園營運轉移（OT）輕車悠遊公司，今年發現業者私印3款未授權票券販售，兩次發文要求改善，業者未有改善行為，8月17日正式發函終止合約，礁溪溫泉公園將由縣府接管，預定11月17日重新開園營運。
工旅處長陳長偉率領同仁，今上午10時前往強制接管，並執行斷水斷電，大批警力在旁警戒，輕車悠遊公司負責人王迪立等人，擋在森林風呂入口處，怒吼：「違法是你講的嗎？誰敢進來試試看！」認為法院判決、還未認定違法前，都可繼續經營。
業者嗆縣府不懂法律，「縣府有強制執行命令嗎？」王迪立說，在我們努力經營下，每年可吸引120萬人來泡湯，印96萬張全是贈票，用來吸引遊客帶動周邊商機，根本沒有違法，另一委外經營的湯圍溝公園，不用信託、押金，縣府根本差別待遇。
「我們只是要泡湯！」部分湯友直呼，買了200、300張，才發現不能用，這麼多票該怎麼辦？經常從桃園來此泡湯的沈姓男子說，當初我們花錢買票，業者私印票券，為縣府管理不當，我們的訴求只希望這些買的票券可以用，不接受退票。
陳長偉指出，業者大量印製未經許可票券，在外流通販售，並以公司65％股權向民間人士借貸1500萬元，影響公司主體問題，屬於重大違規，因此終止OT合約；業者稱96萬張為贈票，但經查在網路上可購買使用，相關證據已移送司法偵辦。
「印票來換鈔票，合理嗎？」每張1張150元，若業者私印100萬張，就高達1.5億元，陳長偉表示，湯圍溝公園是依《政府採購法》，且經查核未有預售情形；關於消費者、湯友權益部分，於9月14日下午4時，在礁溪遊客服務中心召開票券說明會。
(中時)
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