翻臉爬牆妻 王寶強再也見不到兒女
王寶強自上月14日凌晨發表離婚聲明，揭開妻子馬蓉與前經紀人宋喆不倫情事，事發至今進入第18天，他才終於振作起來，在微博表示會為了孩子、父母與關心他的朋友，重新站起來。但同時他身旁工作人員也透露，王寶強自決裂馬蓉後，就再也沒見過孩子。
王寶強雖遭馬蓉背叛，但對孩子的愛依舊不變，曾向法院爭取一雙兒女的撫養權，日前更傳出他以「不要耽誤小孩上學」為由，要求馬蓉盡快將小孩交出，而在王寶強的動作背後，原來都是有原因的。
今(1日)有媒體向王寶強工作人員詢問關於撫養權的事，意外得知原來王寶強自翻臉馬蓉後就「一直沒見到兒女」，丟了妻子又見不著兒女，也讓王寶強處境更加令人同情。
(中時電子報)
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