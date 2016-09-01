何潤東甜曝老婆是巫婆 搜集他的指甲當pick

何潤東（右）今在婚禮上發揮攝影師天份，捕捉老婆俏皮的一面。（蕭方綺攝）

何潤東（右）今在婚禮上發揮攝影師天份，捕捉老婆俏皮的一面。（蕭方綺攝）

何潤東跟老婆Peggy愛情長跑9年，1日在台北寒舍艾美大婚，由於新郎何潤東對花粉過敏，所以他的婚禮不以鮮花佈置，現場以深藍色和金色佈置，簡潔卻又略帶華麗感，符合兩人低調質感。兩人今在婚禮上談到最喜歡對方的地方，他說Peggy獨特個性最吸引他，例如搜集他打籃球掉下來的指甲，「我覺得她大概是巫師、巫婆。」

有時他在大陸拍戲，空閒時打球，他會特地為她消毒掉下來的指甲，帶回台灣送她，而她會將指甲彩繪，再送給何潤東當彈吉他的pick，「拿我的指甲叫我彈吉他，太誇張了！」但言談間顯見兩人獨特小趣味。而Peggy說最喜歡何潤東的部分，是他支持她做每一件事情，「當我覺得沮喪時，他會用樂觀方法來鼓勵我，其中最重要的是他很崇拜我，讓我很開心！」

今晚婚禮何潤東找來好友畢國勇、郭品超和表弟當伴郎，伴娘則是女方友人，還有6對花童助陣，師弟陳奕、沈建宏、邱昊奇則擔任招待，此外他還特別準備了2桌，免費邀請24名粉絲觀禮、同歡。

(中時)