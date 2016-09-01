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王玉譜初亮相表現精彩 自認控球還要加強

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統一獅新秀左投王玉譜
統一獅新秀左投王玉譜，上月30日面對中信兄弟，主投一局無失分，還猛飆150公里速球表現精彩。（本報資料照，葉姵妤攝）

統一獅今年第四輪選秀加盟的王玉譜，上月30日首次上場，面對中信兄弟，飆出150公里，雖被彭政閔打出二壘安打，但隨即三振林智勝化解危機，投1局無失分，中職初亮相表現精彩，王玉譜表示，覺得表現還算可以，不過控球還要加強。

首次上場就面對中信兄弟中心棒次，王玉譜說，下場之後才知道對到都是強棒，面對彭政閔時，沒有搶到好球數，有點可惜，而面對林智勝投出三振，他評析，就是盡量把球丟到好球帶，順利解決打者。

王玉譜也提到，中職打者的體格與力量都比業餘強很多，上場的氣勢都很強，自己還有很多地方要加強，尤其是控球方面。

(中時電子報)

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關鍵字：王玉譜統一獅
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