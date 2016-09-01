張清芳爆老公若沒娶她 最想娶的竟是「他」

張清芳邀陳鎮川、Vicky上《SS小燕之夜》。（圖／中天提供）

陳鎮川爆料曾半夜收到張清芳簡訊。（圖／中天提供）

下周四（9/8）《SS小燕之夜》邀請張清芳及她的好友陳鎮川等人一同上節目，先前她完成睽違10年的演唱會，並找了李宗盛當音樂總監，完成了自己與老公宋學仁的願望，張清芳笑說：「先生太愛李宗盛了，如果不是娶我就是娶他。」而李宗盛放話「從不重複做同件事」，暗指下次不會答應合作，還搞笑說兩人是孽緣，張小燕聽完大笑：「他是聰明的。」

張清芳在辦演唱會時非常忙碌，孩子要上學剛好老公不舒服，導致她醫院工作兩頭跑，回想當時並拭淚：「很想找個肩膀靠」，傳簡訊給張小燕想尋求安慰，卻被激勵要振作，陳鎮川則爆料曾經凌晨兩、三點收到張清芳簡訊，早上才看到還被抱怨：「陳鎮川我對於你回簡訊的速度非常不滿意。」陳鎮川哭笑不得，張清芳也不好意思說抱歉，此舉卻讓兩人交情更深。

曾與多名大牌合作的陳鎮川，談及經驗使張小燕、張清芳猜：「庾澄慶應該是最難搞的」，張清芳還笑稱「最怕合作的就是他」，但遭到陳鎮川否認，再問誰最難溝通？張清芳在一旁亂猜是處女座的蕭亞軒，但陳鎮川表示最花時間是「二姐」江蕙，因為有很多小細節要注意。

本集精彩內容將在9月8日中天綜合台CH36頻道晚間九點《SS小燕之夜》播出。

(中時電子報)