成龍駁換掉彭于晏 導演爆選羅志祥原因

影星成龍主演及監製新片「機器之血」今天台北開鏡，駁斥是他換掉彭于晏傳聞；決定選角的中國大陸導演張立嘉說，羅志祥（小豬）很帥又會演喜劇。

科幻動作電影「機器之血」是張立嘉執導，成龍監製，由成龍、羅志祥、歐陽娜娜、夏侯雲姍主演，澳洲雪梨、台北及中國大陸北京3地取景拍攝，下午在台北舉辦開鏡記者會。

曾傳出成龍換掉彭于晏，欽點羅志祥，成龍表示，和彭于晏很熟，電影圈裡聽到都是稱讚彭于晏好，是非常勤快的小後輩，真的很期待能合作，不知消息是怎麼出來，且不是為反駁換角才捧彭于晏，相信是誤傳。

一旁的羅志祥突然問成龍，如果重新選擇，他和彭于晏要選誰？成龍開玩笑回「當然是彭于晏」，逗笑全場；羅志祥再問兩人掉到海裡會救誰？成龍直喊「這個問題很難啦，太難啦」。

聽到媒體問選角羅志祥和歐陽娜娜原因，成龍再次解釋彭于晏、羅志祥和歐陽娜娜真的都不是他決定，全權交給導演；張立嘉說，「演員是我來定的」，成龍管比較多是劇本。

談起選角原因，張立嘉表示，羅志祥一直是角色人選，歐陽娜娜貼近角色，且10多歲演員選擇非常少，羅志祥角色有喜劇演出，「太帥的一些演員他們...」，說到這活動主持人陶晶瑩忍不住打斷，直喊這意思是指「娜娜是選不到人才選她，小豬是沒那麼帥才選他」，笑翻全場。

張立嘉連忙補充說，「小豬在很帥的裡面又會演喜劇」，羅志祥搞笑對歐陽娜娜自嘲「我們好可憐，找不到人找妳，我是不夠帥」，成龍邊笑邊出面緩頰要大家放過導演。1050901

(中央社)