入湘先拜毛澤東 湖南官場無人敢違背
毛澤東去世40年，卻仍是中共無法擺脫的政治象徵。新任湖南省委副書記許達哲最近第一次調研就是到毛澤東家鄉，拜謁銅像、參觀故居，不敢違背「入湘為官必先拜毛澤東」的慣例。
許達哲原為大陸工信部副部長、國防科工局局長，最近空降湖南擔任省委副書記、省政府黨組書記。
香港明報今天報導，與其他前任一樣，許達哲也遵循了「入湘（湖南簡稱）必先拜毛」的慣例，履新第三天、入湘第一次調研就去了毛澤東故里韶山。
據報導，許達哲一行在韶山向毛澤東銅像獻上花籃，並瞻仰毛澤東故居，花圈綬帶上寫著「深切緬懷毛澤東主席」。
報導說，「入湘（湖南）為官必先拜毛澤東」是湖南官場至今無人敢違背的慣例。
2013年3月，現任中共湖南省委書記、省長杜家毫入湘第一項活動是專程去到韶山拜毛澤東；2010年任省長的徐守盛、2006年的周強及2005年任省委書記的張春賢，上任後第一次調研都是到韶山瞻仰毛澤東銅像並獻花圈。
湖南籍中共名人眾多，除了毛澤東，被視為開明派的前中共總書記胡耀邦也是湖南人，但位在湖南瀏陽的胡耀邦故居通常門庭冷落，極少有領導人公開參觀瞻仰。1050901
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。