入湘先拜毛澤東 湖南官場無人敢違背

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毛澤東去世40年，卻仍是中共無法擺脫的政治象徵。新任湖南省委副書記許達哲最近第一次調研就是到毛澤東家鄉，拜謁銅像、參觀故居，不敢違背「入湘為官必先拜毛澤東」的慣例。

許達哲原為大陸工信部副部長、國防科工局局長，最近空降湖南擔任省委副書記、省政府黨組書記。

香港明報今天報導，與其他前任一樣，許達哲也遵循了「入湘（湖南簡稱）必先拜毛」的慣例，履新第三天、入湘第一次調研就去了毛澤東故里韶山。

據報導，許達哲一行在韶山向毛澤東銅像獻上花籃，並瞻仰毛澤東故居，花圈綬帶上寫著「深切緬懷毛澤東主席」。

報導說，「入湘（湖南）為官必先拜毛澤東」是湖南官場至今無人敢違背的慣例。

2013年3月，現任中共湖南省委書記、省長杜家毫入湘第一項活動是專程去到韶山拜毛澤東；2010年任省長的徐守盛、2006年的周強及2005年任省委書記的張春賢，上任後第一次調研都是到韶山瞻仰毛澤東銅像並獻花圈。

湖南籍中共名人眾多，除了毛澤東，被視為開明派的前中共總書記胡耀邦也是湖南人，但位在湖南瀏陽的胡耀邦故居通常門庭冷落，極少有領導人公開參觀瞻仰。1050901

(中央社)