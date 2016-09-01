白宮若出售可賣多少 專家：新台幣80億

我要評比

美國華盛頓特區擁有許多知名、難以估價的房地產，其中最著名的白宮若放到房地產市場，專家估計售價可達2.5億美元（約台幣80億元），此數字包含內部藝術品和瓷器收藏價值。

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）報導，英國皇家特許測量師學會（Royal Institution of Chartered Surveyors, RICS）美國區常務董事夏哈（Neil Shah）說，「替這種具有象徵意義的複合式建築物估價是非常主觀的判斷，因此我們認為試著計算出1個數字會很有趣」。

皇家特許測量師學會成立150年，是土地、房地產和建築業專業資格認證的權威。

夏哈說，美國今年將舉行總統大選，候選人中又有1位地產大亨，因此現在正是合適的鑑價時機。

皇家特許測量師學會委託兩位洛杉磯地產專家普里桑（Barden Prisant）和葛瑞（Ann Gray）為白宮估價，他們估計，擁有132個房間、18英畝土地（2萬2000坪）和大約750件藝術品的白宮價值為2億5000萬美元（約新台幣80億元）。

兩位專家採用成本、收益和市場對照3種標準方式進行估算。

葛瑞說，白宮的建築和土地價值為9000萬美元（約新台幣28億7000萬元），是比照附近史密森尼博物館（Smithsonian Institution）體系的國立非裔美國人歷史文化博物館（National Museum of African American History and Culture）營建成本得出的數字。

她也嘗試以不遠處的高檔飯店傑佛遜（Jefferson Hotel），來評估白宮的潛在收益。（譯者：中央社劉文瑜）1050901

(中央社)