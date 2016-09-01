小腿骨當下巴 鞋把男變臉成功
戴姓中年男子因下顎增生腫瘤，5年前下巴從4公分變成10公分長的鞋把男，摘除腫瘤後砸近百萬，移植自身小腿腓骨重建下巴，配合植牙變臉成功，變回昔日帥哥模樣。
操刀的高醫大附院口腔外科醫師許瀚仁今天說，經查文獻，尚未有以小腿腓骨雙側骨骨牽引法重建下巴案例，戴姓男子有可能是文獻首例。
許瀚仁說，戴男罹患不明原因口腔良性腫瘤，5年前在下顎骨附近生長，就醫時腫瘤比網球還大，讓他原僅4公分長的下巴變長為10公分。
如鞋把般下巴讓戴男帥氣不再，幾經思考，他接受「變臉」計劃，由許瀚仁操刀切掉下巴，除左右兩側最後方的第3臼齒保留，其餘12顆下排牙齒隨下顎骨與腫瘤全被切除，並從右腿取下16公分的小腿腓骨，植回原下巴處。
許瀚仁說，小腿腓骨在小腿骨後方，與小腿等長及平行，少了腓骨，戴男仍可靠小腿骨站立走路，腓骨雖夠長，打橫能做下巴，但因僅1公分寬，不夠植牙所需的底座深度，於是把植入的腓骨兩側裝置骨牽引器，以1天拉0.1公分方式，拉到夠寬夠深後再用植牙方式，在腓骨上植入牙齒，前後耗時2.5年。
許瀚仁表示，手術期間，戴男幾乎只能吃流質食物，但他甘之如飴不放棄，終於「變臉」成功，告別長下巴的日子。1050901
(中央社)
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