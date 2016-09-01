馮勝賢換跑道獲獎 謙稱一切從零開始
昔日職棒球星「老邦」馮勝賢，去年離開義大犀牛隊的教練工作，投入競技飛鏢領域，小有成就，今天代表中華民國競技飛鏢協會上台領獎，獲頒「年度最佳推廣全民運動團體獎」。
這是由中華民國體育運動總會舉辦的「105年推廣全民運動有功團體」表揚典禮，目的是鼓勵更多單項協會、機關團體投入全民運動的推廣。
「真的是從零開始」馮勝賢說，離開熟悉的棒球場，他抱持著學習、挑戰的態度踏進不同領域，很感謝競技飛鏢協會的傑出團隊，以及創辦人郭金耀過去10多年來的耕耘。
馮勝賢說，前半生投身職棒運動，學到一件事「不參加比賽就不會輸，但也一定不會贏」，他抱持這樣的信念轉換跑道，也在其中學到「不計較、多比較、多請教」。
馮勝賢長期投入早產兒慈善活動，如今擔任競技飛鏢協會會長，也以服務社會的心情去做，讓飛鏢易學、好上手的特性，提供學生、銀髮族、身心障礙者新的休閒活動選擇，未來累積實力、朝向競技運動發展，培養頂尖選手參加國際比賽。
他希望以身作則，證明職棒圈退役的球員也能在社會上不同領域有所成就。馮勝賢目前除了在電視台擔任職棒球評外，還在國立體育大學進修博士。1050901
(中央社)
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