阿富汗炸彈攻擊2死 塔利班宣稱犯案

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阿富汗官員表示，首都喀布爾以東洛迦省（Logar）的查克赫縣政府前今天發生炸彈攻擊事件，造成2人喪命。

洛迦省省長的發言人塞赫（Salim Sallhe）說，塔利班組織幕後主使威力強大炸彈攻擊。這起爆炸發生在喀布爾以東60公里的查克赫縣（Charkh）縣政府設施前，撼動了該區的建築物。

塔利班組織發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在1封寄給美聯社的電郵中宣稱犯案，他表示，此為卡車炸彈攻擊行動。

洛迦省議員瓦基爾（Adbul Wali Wakil）指出，炸彈客穿著警察制服，徒步方式在設施大門外引爆炸彈，之後1群塔利班戰士開始朝建築物射擊。

塞赫也證實，炸彈客徒步發動攻擊，阿富汗警方與塔利班分子交火，好戰分子有6人死亡，8人受傷。另有2名員警在交火中受傷。（譯者：中央社周莉芳）1050901

(中央社)