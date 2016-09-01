青椒農藥超標 新北移請宜蘭追查

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中秋節將至，新北市政府衛生局抽驗97件中秋應景食材，其中，有1件青椒檢出農藥殘留超標，已移請宜蘭縣政府衛生局查察。

新北市府衛生局今天下午表示，抽查包含月餅30件、烤肉醬20件、肉品及肉製品15件、甜不辣10件及生鮮菇類蔬菜22件，其中，有1件青椒檢出農藥殘留超出標準。

衛生局表示，若追查屬實，可依違反食品安全衛生管理法，處新台幣6萬元以上罰鍰。

衛生局說，此件不合格青椒，來自於新北市貢寮區臻信福生活賣場，檢出農藥撲克拉（Prochloraz）殘留0.02 ppm（標準：0.01 ppm）。

經查來源廠商在宜蘭縣，已函請宜蘭縣政府衛生局追辦。撲克拉（Prochloraz）屬殺菌劑，可有效防治植物或水果於採收後發生的疾病。

衛生局提醒民眾，選購烤肉食材時，可認明農政機關核發的農產品標章產品，於食用前確實清洗，以確保飲食安全。1050901

(中央社)