警大80校慶 治安磐石受推崇
中央警察大學今天舉行80週年校慶慶祝活動，內政部長葉俊榮也肯定警大的教育成效，呼應「警大八十，治安磐石」標語，推崇警大對台灣治安與人才培育有積極貢獻。
葉俊榮與中央警察大學校長刁建生等多人，共同為警大80年校慶揭開序幕。校方今年更舉辦犯罪偵查與鑑識科學國際研討會、教學成果展示、藝術名家書畫聯展、第13屆傑出校友表揚及各學系傑出校友返校經驗分享活動、及編印警大校史活動。
葉俊榮致詞中呼應警大行政大樓兩側懸掛著「警大八十，治安磐石」標語，強調寓意深遠，象徵警大創校80年來培育無數的治安領導幹部，堅守治安維護工作，營造一個安定祥和的環境，奠定國家社會安定發展的磐石。
葉俊榮也期許警察同仁要運用智慧、堅定、無畏、革新及關懷的力量，推動「科技領航」、「專業守護」、「伸張正義」、「優質形象」及「貼心關懷」的警政藍圖。
警大表示，為了傳承警大的優良傳統，警大特別邀請國際知名鑑識專家李昌鈺博士等13位歷屆傑出校友返校與學弟妹分享豐富的人生經驗，透過傑出校友彌足珍貴的經驗傳承，讓警大一脈相傳的香火綿延永續。
校慶典禮中，並由葉俊榮頒發獎座給傑出校友；包括台南市政府警察局局長黃宗仁、法務部矯正署副署長邱鴻基、行政院海岸巡防署海洋巡防總局副總局長王茂昇、內政部消防署主任秘書馮俊益4人。1050901
(中央社)
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