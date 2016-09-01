竹山2車禍釀3人傷 消防隊馳援

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一輛汽車昨天晚間行駛南投縣竹山鎮鯉南路，疑超速撞電線桿，竹山消防隊救出2人，不到6小時，隊員再出勤救酒駕自撞男子。

南投縣政府消防局竹山分隊昨晚11時25分接獲救災救護指揮科派遣，一輛汽車行經竹山鎮鯉南路自撞，消防局出動4車、8人前往搶救，車內年約30歲男駕駛自行脫困，身體多處撕裂傷及胸部撞擊傷，但副駕駛座的29歲女乘客受困車內，重傷、意識模糊。

駕駛表示，駕車往竹山行駛，途中因車速過快打滑，陸續撞倒路邊電線桿及對向車道路燈，造成引擎蓋凹陷、擋風玻璃碎裂，電線桿也被撞倒，消防員動用破壞器材救出女乘客，將兩人送醫治療。

相隔不到6個小時，竹山分隊今天清晨5時11分再接獲派遣，竹山鎮前山路二段往南雲交流道方向，一輛銀色休旅車翻覆路邊，車體嚴重變形，消防員趕抵時見車內竟無人，擔心駕駛遭拋出車外，趕緊搜索，發現林姓男駕駛在車禍現場50公尺外的路旁農田，身體雖有多處擦傷，但意識清楚，散發濃厚酒氣，包紮後送醫治療。

警方調查，林男可能為閃避酒後駕車刑責，肇事後想徒步離開現場，但不勝酒力，走約50公尺就倒在路邊休息；林男酒測值及駕車證據待深入調查。1050901

(中央社)