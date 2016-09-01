智能障礙青年做餅自立 銷售不佳盼支持
28歲小雯有中度心智障礙，且肌力控制不好，經2年訓練，成為烘焙班得力助手。第一社福推心智障礙青年製作的月餅，目前銷售成績還差5成，盼大眾支持。
第一社會福利基金會每年都會在中秋節前夕推出心智障礙青年（簡稱智青）製作的烘焙禮盒，再過2周即是中秋節，但主力商品距離目標銷售數量仍差5成。
第一社福基金會執行長賴美智表示，禮盒的銷售不但佔烘焙班年度收入的一半，也是智青重要的訓練經費來源。智青透過製作禮盒提升自信，獎勵金也能減少一些家庭負擔。
賴美智表示，要訓練智青從麵粉過篩、麵糰內餡搓圓、壓模、沾料等步驟，旁人看來簡單的動作，都是教保老師們陪伴訓練半年以上才有的成果，對智青們也都是挑戰。
28歲的小雯有中度心智障礙，以前在庇護工廠工作，但庇護工廠生產量大，小雯因肌力控制不佳，動作常跟不上生產線，也讓她更容易焦慮、不喜歡講話。
後來小雯轉到第一社福烘焙班，剛開始小雯連篩麵粉都很困難，因肌力控制不穩，不知道怎麼左右擺動篩子，動作跟機器人一樣僵硬。經老師循序漸進的指導，加上職能治療師協助改善肌力問題，小雯的烘焙技術有了很大的進步。
第一烘焙班的郭老師則表示，智青們從當初剛來烘焙班的不適應，常會出現鬧脾氣、搞失蹤甚至裝暈倒，都需要經過老師們耐心的磨合及陪伴。現在智青們都會主動詢問訂單的量，也會主動找家人當志工、跟朋友推銷禮盒。1050901
(中央社)
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