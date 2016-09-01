張小月：田弘茂掌海基會 是對陸釋善意
前外交部長田弘茂將出任海基會董座。陸委會主委張小月表示，田弘茂對兩岸議題非常理解，這樣的人事案，是對中國大陸釋善意；人事案由政府自己主導，不需要和對岸溝通與協商。
行政院大陸委員會主任委員張小月今天下午和媒體茶敘，媒體詢問海峽交流基金會董事長任命與對岸是否有一定默契？張小月做上述表示。
張小月強調，田弘茂對大陸事務很理解，處理事情態度非常務實理性，未來兩岸關係推動各界都非常關心，期待兩岸關係必須往前走，田弘茂之後一定會和陸委會合作密切，也會非常愉快。
張小月指出，田弘茂當年出任外長時，她在聖克里斯多福及尼維斯當大使，田弘茂找她回來當外交部發言人。張小月表示，與田弘茂共事的時間非常愉快，她對田弘茂相當佩服與尊敬。
她說，田弘茂從1980年代時就開始關注兩岸議題，不只是政治，有關大陸的經濟社會發展都有很長時間的關注，對兩岸議題非常理解。先前也定期到中國大陸和當地的重要人士與學者互動，對兩岸問題有很深入的了解。
至於中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍今天表示，「兩會復談關鍵是政治基礎不是人」。張小月表示，兩岸議題兩岸有共同的責任，政府強調就是求同存異，對一些問題雙方立場看法不一，更應該坐下來談。
張小月說，將彼此不同的地方盡量縮小，相同的地方盡量求取最大，兩岸關係才有辦法繼續往前走，「溝通協商大門永遠是敞開著」。
她並表示，「兩岸沒有簡單的答案」，政府的兩岸政策非常明確，根據中華民國憲法與兩岸人民關係條例及相關法律推動兩岸工作，強調維持兩岸和平穩定發展現狀，面對相關議題，兩岸要坐下來共同合作、找答案。1050901
(中央社)
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