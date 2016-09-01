驚覺父親老了 藍心湄淚崩：我幫你換尿布

藍心湄難得在節目上落淚。（TVBS提供）

TVBS歡樂台《女人我最大》日前聊「地表最強的小三」，主持人藍心湄也想到自己的父親，感性得淚灑攝影棚。

藍心湄是出了名的孝順，去年她帶藍爸爸去京都玩，突然驚覺爸爸年紀大了，不太能走、也不太能咬。旅途中，她牽著藍爸爸去洗手間，藍爸爸對自己穿著紙尿布感到不好意思，竟叫藍心湄不要看，藍心湄瞬間哽咽地說：「以前你幫我們換尿布，現在我幫你換尿布，不管你幾歲我都愛你！」

她也說到，爸媽始終放心不下她，在爸媽眼中，她永遠是小孩子，直到她有天提醒：「我都已經50歲了！你們不要擔心我啦！」現場來賓也被藍心湄的感性告白催淚，攝影棚內哭成一片，藍心湄連忙轉換情緒笑說：「父親節剛過，我們這集要不要留在明年父親節再播啊。」

(中時)