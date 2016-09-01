慶祝軍人節 三總至松山慈祐宮辦理健檢
為慶祝九三軍人節，三軍總醫院院長林石化帶領醫療團隊今至松山慈祐宮共同辦理肌少症衛教保健、四大癌症篩檢及健康體重管理等健康促進活動，藉實際行動呼籲民眾重視個人健康，共服務203人次，增進與當地居民良性互動，提供優質的醫療服務。
依據內政部統計資料顯示，截至2015年底，台北市65 歲以上人口已達39萬9,182人(佔14.8%)，已邁入世界衛生組織所訂的「高齡社會」(65歲以上老年人口占總人口14%以上)。
林石化表示，隨年紀老化容易有肌少症發生，其主要的症狀包括活力變差、感覺沒有力氣、走路速度變慢，容易發生跌倒意外，甚至可能伴隨其他疾病。
肌少症與其造成的不良健康影響會隨著此老化的現象與速度而更加顯著，而肌少症並非單一因素所引發，除了年紀大肌肉量減低外，慢性疾病如心血管疾病、內分泌疾病、癌症等多重疾病，憂鬱、老人獨居、營養不良、長期臥床等都有可能引發。
此外，生活型態偏向不愛動的老人，或是老人家身體質量指數偏低、較瘦，也比較容易有肌少症。
林石化說，三總結合醫療、營養照護等各專業人員，透過社區宣導活動及簡易篩檢，讓民眾認識肌少症並學習預防的方法，以避免肌少症的產生。檢測服務包括:血壓監測、生理表現評估(SPPB) 、15英呎行走速度測量(Usual Gait Speed) 、握力測量(Handgrip Strength)、肌肉質量測量(BIA)、進行肌少症(Sarcopenia)風險評估，並經由老年醫學專科醫師的解說衛教與營養師的飲食指導，讓民眾老年日常生活更有品質及獨立生活能力。
另外，現場也協助大腸癌篩檢及口腔癌篩檢，並幫忙預約轉介子宮頸癌及乳癌篩檢，另外現場也有營養師教導民眾正確的飲食方式。
(中時)
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