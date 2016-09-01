何潤東老婆Peggy亮相！ 一開口全場都笑了

何潤東今迎娶Peggy辦婚宴。（林淑娟攝）

何潤東親吻新娘Peggy。（林淑娟攝）

何潤東和新娘Peggy被拱「用印」。（林淑娟攝）

何潤東應攝影記者要求拿相機作勢拍老婆，Peggy也配合度極高擺出俏皮pose。（林淑娟攝）

何潤東大婚伴手禮。(林淑娟攝)

何潤東（Peter）愛情長跑9年，今年3月與老婆Peggy登記結婚，並選在今（1）日舉行婚禮，兩人的婚宴在寒舍艾美舉行，稍早兩人兩人手牽手公開受訪，第一次公開露面的Peggy不僅人超正也非常幽默，開口第一句話，就把在場媒體記者都逗笑了！

身材高挑纖細的Peggy身穿Juila性感又優雅婚紗，配戴寶格麗珠寶亮相，被問結婚感受，默默當了Pete無法曝光的9年女友的她笑說：「終於可以光明正大去探班了！」全場大笑，Peter也回說「歡迎歡迎，隨時歡迎」。

何潤東過去擁有「鵰王」封號，老婆被問成為「神鵰俠侶」的心情，也幽默表示：「我有說自己自己是『鵰嫂』啊，看我笑得蠻幸福應該就知道！」

這次何潤東特別貼心為賓客準備伴手禮，有糖話喜糖、一之鄉「彼得兔百年致愛」專屬禮盒、克蘭詩明星商品保養禮盒，新娘也準備了自創品牌「28women」的飾品送給賓客和媒體，和大家分享新婚喜悅。

(中時)