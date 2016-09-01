距今37億年 澳發現最古老生命化石
澳洲科學家宣稱他們發現現今最古老的地球生命化石，距今有37億年的歷史，比現存的紀錄多出2.2億年，該化石是一種叫層石藻（stromatolites）的藻類，是科學家們在格陵蘭（Greenland）的冰冠中發現的。
據法新社（AFP）報導，澳洲臥龍崗大學（University of Wollongong）團隊今日在格陵蘭島上發現距今37億年前的生命化石，重新證明了地球生命起源的時間，比目前的紀錄早了2.2億年之久。該團隊興奮地表示，「這個新發現將是地球生命起源的新指標，我們也重新對火星的生命存在燃起希望。」
這個化石叫做層石藻，長度在0.4-1.6英吋之間（0.25公分），從格陵蘭島上的冰冠融雪內發現，層石藻通常出現在岩石和沉積物之間，岩石不具有生命、但它卻提供了數億年前單細胞生物生存的條件。科學家表示，這是第一次發現能模擬早期地球岩石層的環境，為未來的生命起源研究提供了有利的基礎。
目前的最早生命紀錄是在2006年同樣在格陵蘭島，發現距今約34億年前的化石。但與此同時，科學家們更興奮於搜捕火星上的生命跡象，畢竟火星擁有水和大氣層，是太陽系內最有可能存在微生物的星球。學者納茲曼（Allen Nutman）表示，「火星在3.7億年前仍存在海洋，如果同時期的地球都能有生命存在，同樣有大氣層和水的火星存在生命的機會將增大不少。」
(中時電子報)
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