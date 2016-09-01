韓團歌手王嘉爾遭粉絲追車 車禍釀腰傷

南韓造星經紀公司JYP娛樂今天透露，旗下男團組合GOT7香港成員王嘉爾（Jackson）今早在前往機場的路上，因粉絲追車尾隨太緊而釀成車禍，導致腰部受傷。

南韓「體育朝鮮」報導，王嘉爾是為出席JYP娛樂即將在日本舉辦的演唱會，經由廈門機場飛往日本。王嘉爾車禍後出現在機場時，一路扶著腰，並由身旁的工作人員攙扶，在到達目的地後，即刻前往醫院接受檢查。1050901

(中央社)