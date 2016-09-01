新加坡衛生部：一名台灣人確診茲卡

新加坡境內確診的茲卡病例已增加到115起，根據新加坡衛生部提供最新數據顯示，其中包括一名台灣人確診感染茲卡病毒。

衛生部指出，115名感染茲卡病毒患者中，有57人是在新加坡工作的外籍人士，來自7個國家和地區，除1人來自台灣外，其他包括孟加拉有10人、中國大陸有23人、印度有15人、馬來西亞有6人、印尼有1人、緬甸有1人。

衛生部說，確診的外籍患者症狀輕微，多數已康復。

駐新加坡代表處今天下午接獲新加坡有關單位通知，告知有一名台灣人確診感染茲卡病毒。1050901

(中央社)