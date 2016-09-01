台商返鄉當客運司機 車輛故障竟猝死
一輛苗栗客運今天下午行經苗栗市中正路時車輛故障，57歲駕駛蘇姓男子通報公司派技師到場檢修過程中，竟突然不支倒地，緊急送醫宣告不治。
苗栗縣消防局下午2時許獲報，苗栗客運司機在苗栗市中正路彰化銀行前十字路口倒地不起，隨即派遣人車前往，救護人員抵達時，已有附近店家熱心人士幫患者CPR，隨即以AED偵測生命跡象施以電擊，緊急送往苗栗市大千醫院急救。
男子到院前即失去生命跡象，經持續搶救半小時仍宣告不治。
目擊者指出，蘇男疑因車輛故障暫停在十字路口，等苗栗客運修車技師到場後，一起把車推到路旁，沒多久蘇男卻突然不支倒地。
第一時間趕赴醫院關心的苗栗客運苗栗站副站長曾威豪說，蘇男是公司新進員工，到職約半年以來，休假、出勤都很正常，最近這段時間也沒聽說身體有任何異狀，「怎麼會突然這樣？實在很詫異。」
隨後趕到的蘇男兒子得知噩耗，眼淚奪眶而出，悲慟萬分，在醫院外焦急聯絡母親到場。他說，父親曾是大陸台商，多年前帶著全家到大陸經營羊毛衫工廠，返國後轉行到客運公司擔任駕駛。
他指出，父親雖有高血壓病史，也曾掛過急診，但都有吃藥控制，「事情實在發生太突然了」。
據了解，蘇男主要負責駕駛「高鐵─灣瓦」與「外埔─苗栗」2條路線，今天是開5815「高鐵─灣瓦」線巴士，途中車輛故障通報公司派員檢修，不料在旁等待期間竟倒地猝死，確切死因仍有待檢警進一步調查釐清。1050901
(中央社)
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