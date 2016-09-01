澳洲推新可倫坡計畫 百名學生來台進修
澳洲駐台辦事處副代表黃理克今天表示，2017年將有118個澳洲學生透過澳州政府的「新可倫坡」計畫到台灣進修，他們將在學術與人生經驗方面，更深入了解台灣。
澳洲政府非常鼓勵學生前往太平洋區研習及從事實習工作，推出的「新可倫坡」計畫，有越來越多澳洲學生到台灣，根據澳洲駐台辦事處統計，自2015年至今，已經吸引了超過300名的澳洲學生到台灣。
黃理克今天說明，「新可倫坡」計畫在明年將會有118個澳洲學生到台灣，「這些學生分別來自澳洲12間大學，來台後將會進修各種不同領域的課程，例如中文、材料工程與護理」。
例如有新南威爾斯大學材料工程系學生將至東海大學與清華大學進修，以及紐卡索大學護理系學生到台北醫學大學進修。
他進一步表示，這個令人興奮的計畫讓澳洲學生有機會在學術與人生經驗兩方面，更深入了解台灣，「新可倫坡移動計畫的學生將會帶著對台灣的深入了解返回澳洲，這個經驗將會陪伴他們終生」。
新可倫坡計畫是澳洲政府一個重要倡議，以促進澳洲大學生透過在海外進修與實習的方式，加強對亞太國家的了解。1050901
(中央社)
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