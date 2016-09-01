國防部：現役軍人不參加遊行 行之有年

國防部副部長李喜明今天說，現役軍人不參加集會遊行，行之有年，這是國家安定的基石；退輔會副主委李文忠說，退將公然呼籲休假軍人脫下軍服到凱道走走，無視於國防法規定。

監督年金改革行動聯盟計畫在九三軍人節當天，率領軍公教勞退休團體進行「抗議蔡英文，霸凌軍公教」大遊行；聯盟擬號召10萬人上凱道，抗議軍公教在年金改革議題中遭到抹黑。

退輔會副主委李文忠、國防部副部長李喜明今天對媒體發表談話。

李喜明指出，有關九三軍人節退伍袍澤上街遊行，爭取他們的權益，國防部充分的理解和尊重。國軍是守護家園的安定力量，現役軍人不參加集會遊行，行之有年，這是國家安定的基石，也是軍隊國家化的具體實踐，「我想退伍的前輩應該能夠充分的理解」。

李文忠則說，很遺憾地聽到有退將公然表示，要串連校級軍官通通退；也有退將公然呼籲休假軍人脫下軍服到凱道走走，無視於國防法第6條規定。「請問這是向軍人致敬，還是引起社會大眾對軍人及榮民更大的誤解與不滿？請問這是愛護國軍之道嗎？」1050901

(中央社)