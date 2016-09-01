「長春1哥」盧建順 傳承賽飆球場紀錄64桿
2016北區長春高球熱血傳承公開賽，1日在林口美麗華高球場進行首輪，謝敏男與盧建順叔侄倆，分別在超級長春組(65歲以上)與一般長春組均居榜首，盧建順揮出球場紀錄低於標準桿8桿64桿，高齡75歲的謝敏男，再次揮出比自己年紀還低桿的72桿。
盧建順這輪抓到7隻小鳥與1隻老鷹，只打1個柏忌，他表示，這輪打得不錯，只有第7洞1個3推，希望第2輪能保持下去。
林德明以5鳥0柏忌67桿暫居第2，陳國俊5鳥1老鷹3柏忌暫列第3，陳榮興、陳志明、廖崧成，同以70桿並列第4。張宏達、翁永田、連重鈞、鍾春興、張老福等人，同以71桿並列第7。
業餘選手部分，楊博鈞4鳥4柏忌1個雙柏忌，以高於標準桿2桿的74桿，暫並居第22位。
(中時電子報)
關鍵字：高球、長春高球熱血傳承公開賽、盧建順
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